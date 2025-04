Atalanta Gasperini prova a recuperare Djimsiti per il Lecce

Atalanta e Lecce, alla gara di domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo inizialmente in programma per questa. Leggi su Calciomercato.com Arrivano in modo diverso,, alla gara di domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo inizialmente in programma per questa.

Atalanta-Cagliari 0-0 LIVE: Gasperini prova a dare la scossa, entra De Ketelaere - GOL E AZIONI SALIENTI 38` - Sugli sviluppi di un corner, il pallone finisce sui piedi di Toloi che calcia dalla distanza e non va così lontano da... 🔗calciomercato.com

Atalanta-Cagliari 0-0 LIVE: rivoluzione Gasperini, fuori Retegui e Cuadrado. Ci prova Deiola - GOL E AZIONI SALIENTI 57` - Ci prova il Cagliari con Deiola che va al tiro dalla distanza, ma il pallone si alza sopra la traversa. 38` - Sug... 🔗calciomercato.com

Gasperini e l’Atalanta, si è rotto l’incantesimo: Champions a rischio. Altro che «si sta esagerando» - L’Atalanta non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo, Gasperini rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. 🔗ilnapolista.it

Milan Atalanta, Gasperini spera di recuperare questo difensore: resta in forte dubbio! Le ultime - Milan Atalanta, Gasperini spera di recuperare questo difensore: resta in forte dubbio! Le ultime. Segui gli aggiornamenti Dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti, ci sono delle novità importan ... 🔗milannews24.com

Atalanta, Gasperini litiga con Cuadrado e cambia Lookman e Retegui che escono prima: "Equivoco con Ederson" - Atalanta-Lazio, il rimprovero di Gasperini a Cuadrado Gasp ordina il cambio, Lookman e Retegui escono prima Tifosi dell'Atalanta contro Gasperini: sul web l'invito ad andarsene Gasperini spiega il ... 🔗sport.virgilio.it

Fiorentina-Atalanta, Gasperini prova la mossa a sorpresa - A poche ore dal fischio d’inizio della sfida dal sapore europeo Fiorentina-Atalanta Gasperini potrebbe recuperare un elemento importante. Gasperini ha pronta la carta Retegui? Secondo le ultime ... 🔗calciostyle.it