Atalanta a rischio il recupero con il Lecce I salentini non vogliono partire per Bergamo

Bergamo, 25 aprile 2025 – È a rischio il recupero di domenica sera tra Atalanta e Lecce. Nelle ultime ore la società salentina, in contatto con la Lega Serie A – con cui ci sarebbe forte tensione dopo la decisione di collocare il recupero domenica sera – avrebbe manifestato l’intenzione di non far partire la squadra domani pomeriggio per Bergamo (il volo comunque è già stato fissato in giornata).La decisione dei pugliesi starebbe maturando per la contrarietà dei giocatori a scendere in campo a così breve distanza dall’improvvisa scomparsa del 47enne masso fisioterapista Graziano Fiorita, rinvenuto senza vita giovedì mattina nel ritiro bresciano di Coccaglio.Anche la tifoseria salentina nel pomeriggio ha preso posizione con un enorme striscione appeso ai cancelli dello Stadio Via del Mare di Lecce con la scritta: ‘Non scendere in campo l'unica cosa da fare. Sport.quotidiano.net - Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 – È aildi domenica sera tra. Nelle ultime ore la società salentina, in contatto con la Lega Serie A – con cui ci sarebbe forte tensione dopo la decisione di collocare ildomenica sera – avrebbe manifestato l’intenzione di non farla squadra domani pomeriggio per(il volo comunque è già stato fissato in giornata).La decisione dei pugliesi starebbe maturando per la contrarietà dei giocatori a scendere in campo a così breve distanza dall’improvvisa scomparsa del 47enne masso fisioterapista Graziano Fiorita, rinvenuto senza vita giovedì mattina nel ritiro bresciano di Coccaglio.Anche la tifoseria salentina nel pomeriggio ha preso posizione con un enorme striscione appeso ai cancelli dello Stadio Via del Mare dicon la scritta: ‘Non scendere in campo l'unica cosa da fare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gasperini e l’Atalanta, si è rotto l’incantesimo: Champions a rischio. Altro che «si sta esagerando» - L’Atalanta non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo, Gasperini rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. 🔗ilnapolista.it

Atalanta Inter, Inzaghi e Gasperini hanno lo stesso rischio: cosa può accadere - di RedazioneAtalanta Inter, Inzaghi e Gasperini contro al Gewiss Stadium: il Napoli può andare in fuga e spaventa le rivali Atalanta Inter non possono concedersi dei calcoli e sono praticamente obbligate a vincere lo scontro diretto, visto che il Napoli sulla carta ha un impegno agevole contro il Venezia, che potrebbe portare la truppa di Conte al primo posto. Scrive il Corriere dello Sport verso la partita. 🔗internews24.com

Infortunio De Vrij, si tenta il recupero in casa Inter! Rientro contro l’Atalanta? I dettagli - di RedazioneInfortunio De Vrij, si tenta il recupero in casa Inter! Rientro contro l’Atalanta? I dettagli sulla situazione del difensore nerazzurro Dopo il problema fisico nel riscaldamento della gara contro il Feyenoord, continua il recupero di De Vrij, in vista del prossimo impegno contro l‘Atalanta. Ecco le ultime sulle condizioni del difensore dell’Inter, riportate dalla Gazzetta dello Sport. 🔗internews24.com

Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo; Il Lecce non vuole partire per Bergamo: è scontro con la Lega Serie A; Lecce in lutto: scelta la data del recupero contro l’Atalanta; Atalanta-Lecce, le info per i biglietti già venduti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo - I giallorossi contestano alla Lega di aver scelto una data – domenica 26 aprile – troppo vicina al giorno in cui è stata scoperta la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. Apparso anche uno strisc ... 🔗sport.quotidiano.net

Atalanta-Lecce, cosa rischiano i salentini se non si presentano: doppia sanzione pesantissima - Atalanta-Lecce torna a essere a rischio. I tifosi giallorossi infatti hanno contestato la decisione della Lega Serie A di disporre che la gara, rinviata a causa. 🔗msn.com

Perché il Lecce non vuole partire sabato per Bergamo? Cosa rischia? I motivi dello scontro con la Lega legati al recupero con l'Atalanta - SERIE A - Secondo La Gazzetta dello Sport il club salentino, che contesta alla Lega Serie A di avere deciso autonomamente la data del recupero. 🔗eurosport.it