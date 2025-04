Assassini ecco urlo sobrio per il 25 aprile alta tensione

"Israele assassina Palestina libera. Dal fiume al Mare". Con questo urlo, è partito il presidio dei manifestanti palestinesi a Porta San Paolo a Roma. Dall'altro lato della piazza la Comunità ebraica per la deposizione della corona per i caduti, per commemorare la Liberazione dal nazifascismo. L'area è blindata da decine di camionette dai reparti mobili della polizia, con agenti in tenuta antisommossa. Verranno deposte le corone d'alloro per i caduti. In apertura lo striscione "25 aprile, antifascisti sempre". Presenti le autorità della Comunità ebraica, con Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, il rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, il presidente della Cer Victor Fadlun. Dall'altro lato della piazza, blindata dalle forze dell'ordine, il presidio di oltre 300 persone di Pro Pal, che urlano "Assassini".

