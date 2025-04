Assane Diao stagione finita operato al piede destro ora il lungo recupero per il calciatore

Assane Diao ha brillantemente superato l'intervento al piede destro, reso necessario dopo l'infortunio durante un allenamento a Mozzate. Per lui ora comincia un lungo percorso di riabilitazione che lo terrà lontano dai campi almeno per due mesi, come confermato dal comunicato ufficiale della. Quicomo.it - Assane Diao, stagione finita: operato al piede destro, ora il lungo recupero per il calciatore Leggi su Quicomo.it ha brillantemente superato l'intervento al, reso necessario dopo l'infortunio durante un allenamento a Mozzate. Per lui ora comincia unpercorso di riabilitazione che lo terrà lontano dai campi almeno per due mesi, come confermato dal comunicato ufficiale della.

Ne parlano su altre fonti

In Copertina - Assane Diao, il colpo che ha cambiato la stagione del Como - Quando una squadra naviga in brutte acque e rischia la retrocessione, spesso a gennaio le proprietà - specialmente se dispongono di capitali... 🔗calciomercato.com

Nico Paz e Assane Diao, la coppia d’oro “Made in Spagna” di Serie A: “Il suo obiettivo era più bello del mio” - 2025-02-17 12:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il “bambino spagnolo come” di Cesc Fàbregas continua a parlare. Il “Lariani” ha sconfitto la Fiorentina (0-2), ponendo fine a una serie di tre perdite consecutive … E quasi cinque mesi -F di settembre contro Atalanta (2-3)- Senza vincere lontano da casa. Una vittoria che porta alla salvezza -I sono cinque punti sopra la discesa e rivalutano il loro “partner di moda”: Assane Diao (Ndangane, 2005) e Nico Paz (Santa Cruz de Tenerife, 2004). 🔗justcalcio.com

Chi è Assane Diao, il colpo di mercato del Como: "Ha un grande futuro" - Assane Diao si era presentato in Liga con un sinistro a incrociare dal limite dell`area che si era infilato all`angolino. Gol al debutto, mica... 🔗calciomercato.com

Assane Diao, stagione finita: operato al piede destro, ora il lungo recupero per il calciatore; Stagione finita per Assane Diao: il bomber del Como operato al piede; La Fiorentina perde un big per appendicite; Diao infortunato, la stagione è finita: il k.o lo terrà fuori per le ultime giornate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Diao infortunato, stagione finita per il bomber del Como: previsto un lungo stop - Infortunio al piede destro per Assane Diao. Il calciatore del Como dovrà fermarsi almeno due mesi. Stagione finita per Diao, autore di 8 gol con il Como in Serie A. 🔗fanpage.it

Assane Diao, stagione finita: operato al piede destro, ora il lungo recupero per il calciatore - Assane Diao ha brillantemente superato l'intervento al piede destro, reso necessario dopo l'infortunio durante un allenamento a Mozzate. Per lui ora comincia un lungo percorso di riabilitazione che lo ... 🔗quicomo.it

Tegola per il Como: stagione finita per Assane Diao - Il Como annuncia la stagione finita per Assane Diao a causa di un infortunio al piede destro. Scopri i dettagli. 🔗sportal.it