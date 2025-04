Assalto al pronto soccorso Venti pazienti in attesa e oltre cinquanta in cura

Assalto al pronto soccorso, con punte di oltre 50 pazienti in cura e 20 in attesa. "Dopo il ponte della Pasqua il pronto soccorso è stato nuovamente intasato dagli utenti – denuncia la Fp Cgil – Mercoledì scorso siamo arrivati a punte molto elevate di pazienti in attesa di essere vistati e poi, se necessario, ricoverati. La situazione non è migliorata giovedì 24 con momenti in cui si registravano più di 50 pazienti in cura e circa 20 pazienti in attesa di visita. Se questo è il segnale cosa ci dobbiamo aspettare con i prossimi ponti del 25 aprile e del primo maggio?"."Chiediamo all'Azienda ospedaliera – prosegue il sindacato – di predisporre da subito misure che evitino il sovraffollamento degli spazi del pronto soccorso e di rafforzare le presenze di personale nel turno che, nonostante tutto, ha garantito con professionalità e sacrificio l'assistenza ai cittadini.

