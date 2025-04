Ash Cenere mortale la spiegazione del finale del film con Eiza González

Cenere mortale, la spiegazione del finale del film con Eiza GonzálezAsh: Cenere mortale, il debutto alla regia del rapper/produttore Flying Lotus, inizia come un thriller a fuoco lento, prima che diversi colpi di scena facciano aumentare l'orrore e la violenza nello spazio profondo. Con Eiza González nel ruolo di Riya, il film – ispirato ai videogiochi – inizia con un mistero: una donna si sveglia picchiata e sanguinante in una stazione spaziale priva di vita, senza ricordare nulla di sé o delle circostanze in cui si trova. Durante l'esplorazione incontra il resto dell'equipaggio della stazione morto in pozze di sangue. Mentre cerca di ricostruire l'accaduto, incontra Brion (Aaron Paul), che sostiene di essere un altro membro della sua squadra.Mentre Riya e Brion iniziano a raccogliere informazioni, i suoi ricordi riaffiorano in lampi di immagini orribili.

