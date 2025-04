Ascolti TV Giovedì 24 Aprile 2025 Che Dio ci Aiuti stravince 22 contro Come un gatto in tangenziale 2 10 7

Giovedì 24 Aprile 2025, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 8 ha interessato 3.690.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto ha conquistato 1.757.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 698.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la semifinale di Coppa Italia – Bologna-Empoli incolla davanti al video 1.517.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 The Father – Nulla è Come sembra segna 639.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 987.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 896.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 377.000 spettatori (2.3%). Sul Nove l’ultima puntata di Only Fun – Comico Show raduna 701.000 spettatori con il 4.2%. Sul 20 Mad Max – Fury Road fa sintonizzare . Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 24 Aprile 2025. Che Dio ci Aiuti stravince (22%) contro Come un gatto in tangenziale 2 (10.7%) Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,24, su Rai1 Che Dio ci8 ha interessato 3.690.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5unin– Ritorno a Coccia di Morto ha conquistato 1.757.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 698.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la semifinale di Coppa Italia – Bologna-Empoli incolla davanti al video 1.517.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 The Father – Nulla èsembra segna 639.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 987.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 896.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 377.000 spettatori (2.3%). Sul Nove l’ultima puntata di Only Fun – Comico Show raduna 701.000 spettatori con il 4.2%. Sul 20 Mad Max – Fury Road fa sintonizzare .

