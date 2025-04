Ascolti tv del 24 aprile Che Dio ci aiuti 8 o Come un gatto in tangenziale 2

aiuti 8 su Rai 1, la seconda di Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto su Canale 5.Nell’ultima puntata andata in onda su Rai 1, giovedì 24 aprile, di Che Dio ci aiuti 8, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza con un’ambulanza: forse c’entra il caso che coinvolge una giovane novizia. Pietro e Cristina (leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli) temono che Lorenzo abbia rimosso la “notizia scioccante”. Olly è tormentata dai flashback, mentre Melody e Corrado hanno il loro primo appuntamento.Su Canale 5, nel secondo capitolo di Come un gatto in tangenziale, ritroviamo Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni tre anni dopo la loro breve relazione. I due non si parlano più e hanno perso i contatti, mentre i loro figli si incontrano per caso a Londra. Dilei.it - Ascolti tv del 24 aprile, Che Dio ci aiuti 8 o Come un gatto in tangenziale 2 Leggi su Dilei.it Francesca Chillemi si è scontrata nuovamente in tv con Paola Cortellesi: la prima protagonista di Che Dio ci8 su Rai 1, la seconda diunin. Ritorno a Coccia di Morto su Canale 5.Nell’ultima puntata andata in onda su Rai 1, giovedì 24, di Che Dio ci8, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza con un’ambulanza: forse c’entra il caso che coinvolge una giovane novizia. Pietro e Cristina (leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli) temono che Lorenzo abbia rimosso la “notizia scioccante”. Olly è tormentata dai flashback, mentre Melody e Corrado hanno il loro primo appuntamento.Su Canale 5, nel secondo capitolo diunin, ritroviamo Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni tre anni dopo la loro breve relazione. I due non si parlano più e hanno perso i contatti, mentre i loro figli si incontrano per caso a Londra.

Su altri siti se ne discute

Ascolti tv venerdì 21 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 21 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 Dicono di te. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 Aftermath – La trappola. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 21 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ... 🔗tpi.it

Nella giornata di ieri, domenica 16 marzo 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in prima serata su Rai1 l’ultima puntata della serie ‘Imma Tataranni Sostituto procuratore 4’ registra una media di 4.191.000 telespettatori, share del 24.2%. Su Canale5 la serie ‘Tradimento’ 2.086.000 telespettatori, share 12.7%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.292.000 telespettatori, share 9.9%. Su Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1. 🔗lapresse.it

Nella serata di ieri, venerdì 21 febbraio 2025, su Rai1 – dalle 21:39 alle 0:14 – il debutto della quinta stagione di The Voice Senior ha interessato 3.708.000 spettatori pari al 24% di share (il debutto della precedente edizione). Su Canale5 la seconda puntata di Le Onde del Passato ha raccolto 2.412.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 il film Il mio nome è vendetta intrattiene 640.000 spettatori pari al 3. 🔗davidemaggio.it

Ascolti tv del 24 aprile, Che Dio ci aiuti 8 o Come un gatto in tangenziale 2; Stasera in tv (24 aprile): Belen chiude e Che Dio ci aiuti 8 vola verso un nuovo record; Ascolti tv di mercoledì 23 aprile; Ascolti Tv ieri 23 aprile, su Canale5 Inter-Milan 6,1 mln e 29.7% - LaPresse. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ascolti tv, il derby di Milano fa il pieno di share. Chi l'ha visto? mai sotto tono - Gli ascolti del prime time televisivo del mercoledì hanno visto su Rai1 il film Wonder con Julia Roberts e Owen ... 🔗iltempo.it

Ascolti tv di mercoledì 23 aprile - Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’ all new s, relativa a mercoledì 23 aprile, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Intera giornata 2.00 - 26.00 TOTALE Rai generaliste+ ... 🔗rai.it

Ascolti tv, top e flop di ieri: la Coppa Italia batte tutti (anche De Martino), Wonder solo al 10,2%, Sciarelli sul podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 23 aprile, ... 🔗msn.com