Lapresse.it - Ascoli Piceno, segnalato il cartello di Assalto ai Forni per il 25 aprile

Uncon la scritta “25buono come il pane. Bello come l’antifascismo“. È quello affisso in centro adda Lorenza Roiati, titolare del panificioaiin piazza Arringo, che ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia.Il fatto“Abbiamo esposto il nostro striscione celebrativo, per festeggiare questa giornata importantissima per noi. Facendo riferimento al pane e all’antifascismo. Una cosa innocua. Ma invece siamo stati identificati per due volte, prima dalla Polizia con la volante per segnalare lo striscione e il suo contenuto. Poi, dopo due ore, sono arrivati tre agenti in borghese, probabilmente della Municipale, e hanno chiesto, testuali parole ‘se ci assumevamo la paternità dello striscione’. “Abbiamo chiesto il perché di tutto questo interessamento, nei confronti di un innocuone esposto per il 25