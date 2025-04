Ascoli Piceno panificio nel mirino per uno striscione antifascista Trattata come una criminale

striscione per il 25 Aprile finisce sotto controllo delle forze dell’ordineIn occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno, ha affisso all’esterno del suo esercizio uno striscione con la scritta: “Buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Un messaggio semplice e simbolico, legato ai valori della Resistenza. Tuttavia, a soli quindici minuti dall’affissione, è stata raggiunta dalla polizia di Stato per un controllo.«Mi sono sentita Trattata come una potenziale criminale», ha raccontato Roiati. «Quale norma avrei infranto? La parola antifascismo non è una parolaccia. Mio nonno Lorenzo e suo fratello Vittorio, che possedevano questi locali, sono stati insigniti della medaglia al Valor Militare per attività partigiana. Dayitalianews.com - Ascoli Piceno, panificio nel mirino per uno striscione antifascista: “Trattata come una criminale” Leggi su Dayitalianews.com Unoper il 25 Aprile finisce sotto controllo delle forze dell’ordineIn occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, Lorenza Roiati, titolare del“L’assalto ai forni” di, ha affisso all’esterno del suo esercizio unocon la scritta: “Buonoil pane, bellol’antifascismo”. Un messaggio semplice e simbolico, legato ai valori della Resistenza. Tuttavia, a soli quindici minuti dall’affissione, è stata raggiunta dalla polizia di Stato per un controllo.«Mi sono sentitauna potenziale», ha raccontato Roiati. «Quale norma avrei infranto? La parola antifascismo non è una parolaccia. Mio nonno Lorenzo e suo fratello Vittorio, che possedevano questi locali, sono stati insigniti della medaglia al Valor Militare per attività partigiana.

