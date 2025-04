Arturo Vignai aveva 10 anni Ci radunarono nella piazza Fucili puntati pronti a sparare

anni ancora risuonano nitide nella testa di Arturo Vignai. Arturo, nato a Monticchiello, nel Comune di Pienza, le sentì quando aveva appena 10 anni e quando, insieme ad altri bambini, anziani e donne, suoi compaesani, sembrava ormai condannato ad essere trucidato. "Il giorno prima (6 aprile 1944, n.d.r.) si era combattuta la battaglia di Monticchiello, i partigiani avevano sconfitto i fascisti costretti a rientrare in fuga, a Siena" racconta Vignai, con incredibilità lucidità. "Ricevuto il racconto, il Prefetto Chiurco si rivolse ai tedeschi, chiedendo che Monticchiello fosse bombardata, rasa al suolo; ma, forse per la mancanza di aerei disponibili, si mossero truppe di terra, la mattina dopo. Lanazione.it - Arturo Vignai aveva 10 anni: "Ci radunarono nella piazza. Fucili puntati pronti a sparare" Leggi su Lanazione.it "Raus!" e "Ora andate a casa, siete liberi": queste due frasi, pronunciate, rispettivamente, da un ufficiale tedesco e dalla signora Irma Richter Angheben, a distanza di 81ancora risuonano nitidetesta di, nato a Monticchiello, nel Comune di Pienza, le sentì quandoappena 10e quando, insieme ad altri bambini, anziani e donne, suoi compaesani, sembrava ormai condannato ad essere trucidato. "Il giorno prima (6 aprile 1944, n.d.r.) si era combattuta la battaglia di Monticchiello, i partigianino sconfitto i fascisti costretti a rientrare in fuga, a Siena" racconta, con incredibilità lucidità. "Ricevuto il racconto, il Prefetto Chiurco si rivolse ai tedeschi, chiedendo che Monticchiello fosse bombardata, rasa al suolo; ma, forse per la mancanza di aerei disponibili, si mossero truppe di terra, la mattina dopo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ANCONA Le guardie lo hanno chiamato più volte per andare a ritirare una notifica, ma lui non si è mosso dal letto. I compagni di cella lo hanno sollecitato, gli sono andati vicino.... 🔗corriereadriatico.it

(Adnkronos) – Il musicista, compositore, regista e autore teatrale, musicologo e scrittore Roberto De Simone, studioso dell'espressività popolare della società preindustriale e artefice della riscoperta della musica campana del Settecento, è morto nella serata di domenica 6 aprile all'età di 91 anni nel suo appartamento nel palazzo Ruffo di Castelcicala (detto anche palazzo De Gregorio […] L'articolo Addio al maestro Roberto De Simone, aveva 91 anni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Milano, 2 apr. (LaPresse) – L’attore statunitense Val Kilmer è morto all’età di 65 anni. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. Nel 2014 a Kilmer era stato diagnosticato un cancro alla gola. L’attore è noto per aver recitato in ‘Top Gun’, nel ruolo di Jim Morrison in ‘The Doors’ e in quello di Batman in ‘Batman Forever’. 🔗lapresse.it

Arturo Vignai aveva 10 anni: Ci radunarono nella piazza. Fucili puntati pronti a sparare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arturo Vignai aveva 10 anni: "Ci radunarono nella piazza. Fucili puntati pronti a sparare" - "Raus!" e "Ora andate a casa, siete liberi": queste due frasi, pronunciate, rispettivamente, da un ufficiale tedesco e dalla signora Irma Richter Angheben, a distanza di 81 anni ancora risuonano nitid ... 🔗msn.com