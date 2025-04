Arrivano i pulcini di fratino sulle spiagge associazione Non lasciate liberi i cani

Una richiesta di attenzione, specie nel lasciare i cani liberi sulla spiaggia in questo particolare periodo dell'anno. A chiederlo è la rete associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese. "Se tutto andrà bene - si legge in una nota - tra pochi giorni dovrebbe aversi la schiusa.

