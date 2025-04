Arretrati dal taglio del cuneo fiscale anticipati a maggio A breve la comunicazione ufficiale di Giorgetti

Potrebbero essere anticipati a maggio i pagamenti degli arretrati derivanti dal taglio del cuneo fiscale per il personale scolastico, previsti come già detto dalla Legge di Bilancio 2025. A sostenere questa ipotesi alcuni siti specializzati sul settore. Tuttavia, persistono ancora molte difficoltà tecniche legate alla piattaforma NoiPA, che rischiano di posticipare ulteriormente l'accredito in busta paga.

