Arrampicata sportiva Rogora e Colli avanzano in Coppa del Mondo tra lead e speed

Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. Laura Rogora si è distinta nelle qualificazioni del lead, chiudendo al quinto posto (9.15) e meritandosi così l’accesso alle semifinali insieme a Ilaria Scolaris (ventesima con 21.35). Le migliori del turno preliminare sono state la britannica Erin McNeice (2.24), la statunitense Annie Sanders (2.24) e la sudcoreana Chaeyun Seo (2.24).Sul fronte maschile sono stati promossi Giorgio Tomatis (undicesimo, 12.04), Giovanni Placci (15mo, 13.78) e Filip Schenk (24mo, 21.91). Il giapponese Sorato Anraku ha dettato legge dopo il successo di settimana scorsa nel boulder, chiudendo a quota 7.75 alla pari con i francesi Sam Avezou e Max Bertone, lo spagnolo Alberto Ginez Lopez, lo sloveno Luka Potocar, il britannico Toby Roberts, i giapponesi Satone Yoshida e Neo Suzuki, il belga Hannes van Duysen. Oasport.it - Arrampicata sportiva, Rogora e Colli avanzano in Coppa del Mondo tra lead e speed Leggi su Oasport.it A Wujiang (Cina) è incominciata la seconda tappa delladeldi. Laurasi è distinta nelle qualificazioni del, chiudendo al quinto posto (9.15) e meritandosi così l’accesso alle semifinali insieme a Ilaria Scolaris (ventesima con 21.35). Le migliori del turno preliminare sono state la britannica Erin McNeice (2.24), la statunitense Annie Sanders (2.24) e la sudcoreana Chaeyun Seo (2.24).Sul fronte maschile sono stati promossi Giorgio Tomatis (undicesimo, 12.04), Giovanni Placci (15mo, 13.78) e Filip Schenk (24mo, 21.91). Il giapponese Sorato Anraku ha dettato legge dopo il successo di settimana scorsa nel boulder, chiudendo a quota 7.75 alla pari con i francesi Sam Avezou e Max Bertone, lo spagnolo Alberto Ginez Lopez, lo sloveno Luka Potocar, il britannico Toby Roberts, i giapponesi Satone Yoshida e Neo Suzuki, il belga Hannes van Duysen.

