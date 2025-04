Arnaldi Djokovic ATP Madrid 2025 orario programma tv streaming

Arnaldi affronterà Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano avrà l'onore di fronteggiare il 24 volte Campione Slam, con la consapevolezza che servirà una grande impresa per riuscire a sconfiggerlo e proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. L'azzurro tornerà in campo dopo aver superato il croato Borna Coric in rimonta, mentre il fuoriclasse serbo farà il proprio esordio nel torneo.L'appuntamento è per sabato 26 aprile: sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana Stadium e non incomincerà prima delle ore 15.30. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra la russa Mirra Andreeva e la polacca Magdalena Frech, a seguire il confronto tra il nostro Lorenzo Sonego e l'australiano Alex de Minaur.

