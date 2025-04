Arezzo bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola

Una bambina di 9 anni ha salvato la nonna dopo aver imparato le prime nozioni di pronto soccorso alla scuola elementare. La piccola protagonista della storia è Emma, che nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile ad Arezzo, grazie al progetto "Asso" della Misericordia, ha chiamato il 112 seguendo le istruzioni degli operatori.

