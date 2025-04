Area contesa davanti al ex Olivetti presentata istanza di accesso agli atti

Area antistante lo stabilimento dell'ex Olivetti a Marcianise, intitolata nei giorni scorsi a Roberto Olivetti ma che sarebbe di proprietà della società Pufin. Nelle. Casertanews.it - Area contesa davanti all'ex Olivetti, presentata istanza di accesso agli atti Leggi su Casertanews.it Giuseppe Razzano, componente del Comitato Direttivo dell'Asi di Caserta, vuol vederci chiaro sulla situazione della proprietà dell'antistante lo stabilimento dell'exa Marcianise, intitolata nei giorni scorsi a Robertoma che sarebbe di proprietà della società Pufin. Nelle.

