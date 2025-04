Arci Bolognesi sul rilascio del immobile Attivati per una soluzione concreta e condivisa

Arci Ferrara e Arci Bolognesi sono intervenute "in riferimento alla recente richiesta da parte del Comune di rilascio dell'immobile di piazzetta Sa Nicolò 6/a", manifestando l'intenzione di "fornire alcuni elementi utili a chiarire la posizione del circolo e le azioni già intraprese e attualmente. Ferraratoday.it - Arci Bolognesi sul rilascio dell'immobile: "Attivati per una soluzione concreta e condivisa" Leggi su Ferraratoday.it Ferrara esono intervenute "in riferimento alla recente richiesta da parte del Comune didi piazzetta Sa Nicolò 6/a", manifestando l'intenzione di "fornire alcuni elementi utili a chiarire la posizione del circolo e le azioni già intraprese e attualmente.

Ne parlano su altre fonti

Serata di musica balcanica all’Arci Bolognesi con Slavi Bravissime Persone e Crista - Sabato sera al Circolo Arci Bolognesi arriva una data del festival Suner che porta a Ferrara una serata con sonorità balcaniche, sul palco saranno protagonisti Crista e il magmatico collettivo Slavi Bravissime Persone (nella foto). Slavi Bravissime Persone è quello che si chiama un supergruppo... 🔗ferraratoday.it

Juventus, svelata la collezione Urban Purist: torna lo stemma anni ’90 e tributo a Vialli. Il motivo e la data di rilascio: tutti i dettagli – FOTO - di Redazione JuventusNews24Juventus, svelata la collezione Urban Purist: tutti i dettagli e le FOTO degli spoiler di maglie e felpe vintage bianconere Sono state svelate alcune foto in anteprima di quella che sarà la collezione Urban Purist di Adidas che coinvolgerà anche la Juve. Come riportato da La Maglia Bianconera, saranno presto disponibili, probabilmente da agosto, maglie e felpe per il trentennale del trionfo dei bianconeri in Champions League. 🔗juventusnews24.com

Accesso alla Ztl, ripristinato il servizio di rilascio dei pass in modalità online - Il Comune di Piacenza informa che, risolto il problema tecnico causa della temporanea sospensione dell’attività, il servizio di rilascio dei pass per l’accesso alla zona a traffico limitato (Ztl) in modalità online è stato ripristinato (questo il link alla relativa pagina web: https://comune... 🔗ilpiacenza.it

Arci Bolognesi sul rilascio dell'immobile: Attivati per una soluzione concreta e condivisa; Il Comune vuole sloggiare anche l’Arci Bolognesi; Sede, la replica del circolo Arci: Non possiamo lasciare quegli spazi. Eventi, pronti a cambiare gli orari; Sede la replica del circolo Arci Non possiamo lasciare quegli spazi Eventi pronti a cambiare gli orari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sede, la replica del circolo Arci: "Non possiamo lasciare quegli spazi. Eventi, pronti a cambiare gli orari" - Allo studio un piano per ridurre le attività rumorose notturne dopo l’esposto presentato dai cittadini "L’11 maggio cena di quartiere con i residenti per trovare una mediazione. Ora il dialogo con il ... 🔗msn.com

Il Comune al circolo Arci Bolognesi: "Liberi la sede di piazza San Nicolò". Lavori in vista, l’esposto dei residenti - L’amministrazione ha inviato una pec annunciando che l’immobile sarà "oggetto di una valorizzazione". La lamentela dei vicini: "Musica fino all’alba". Coletti: "Pronti al confronto per trovare una sol ... 🔗msn.com

Una barca 'bolognese' di Arci per salvare la vita ai migranti - (ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - È partita l'11 novembre da Lampedusa la prima missione di Arci in collaborazione con il Circolo Sailingfor Blue Lab di Bologna, con l'obiettivo di monitorare il mar ... 🔗msn.com