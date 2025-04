Arbitro Messina Juventus Next Gen designato il fischietto del match Chi dirigerà la sfida dei bianconeri di Brambilla

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noto l'Arbitro di Messina Juventus Next Gen, con la sfida dei bianconeri di Massimo Brambilla che si giocherà domenica 27 aprile alle 20 invece di domani (rinviata in segno di lutto per i funerali di Papa Francesco).Sarà il fischietto di Samuele Andreano di Prato a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Fumarulo di Barletta e Francesco Macchi di Gallarate. Quarto uomo Liberato Maione di Ercolano. Sarà l'ultima giornata della regular season di Serie C, con la Juventus Next Gen già qualificata ai playoff.

