Arbitro in lacrime è caos il club chiede di sostituirlo

Arbitro in lacrime, è caos: il club chiede di sostituirlo – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Quello dei direttori di gara è un tema che rimane caldo, tra tifosi e addetti ai lavori, nonostante negli anni con i vari strumenti come il Var si sia cercato di ridurre al minimo possibile le discussioni. Come sempre, in Italia i toni tendono ad accendersi molto e lo sappiamo, ma anche all’estero da questo punto di vista non scherzano. Calciomercato.it - Arbitro in lacrime, è caos: il club chiede di sostituirlo Leggi su Calciomercato.it Vicenda arbitrale destinata a far discutere, il direttore di gara scoppia improvvisamente a piangere: la risposta della società non si fa attendereL’avvicinarsi della fine della stagione calcistica fa sì che salga la tensione per le partite conclusive, quelle decisive per l’assegnazione di tutti i verdetti. E naturalmente, non possono mancare, come sempre, violente polemiche arbitrali a fare da contorno al tutto.in, è: ildi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Quello dei direttori di gara è un tema che rimane caldo, tra tifosi e addetti ai lavori, nonostante negli anni con i vari strumenti come il Var si sia cercato di ridurre al minimo possibile le discussioni. Come sempre, in Italia i toni tendono ad accendersi molto e lo sappiamo, ma anche all’estero da questo punto di vista non scherzano.

Su altri siti se ne discute

Emma Raducanu in lacrime avvisa l’arbitro: “Sugli spalti c’è uno stalker”, l’uomo viene cacciato - Emma Raducanu, durante il match con Muchova a Dubai, è scoppiata a piangere perché sugli spalti c'era l'uomo che aveva importunato il giorno precedente la tennista britannica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Barcellona-Real Madrid, l'arbitro scoppia in lacrime e si sfoga in conferenza. I blancos chiedono di sostituirlo - Arbitri sempre al centro della bufera in Spagna e il clima alla vigilia della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid è infuocato:... 🔗calciomercato.com

L’arbitro di Barcellona-Real scoppia in lacrime prima della partita: denuncia le pressioni - L'arbitro del Clasico non trattiene le lacrime quando parla degli insulti ricevuti dal figlio per il suo lavoro: "Quando tuo figlio va a scuola e gli viene detto che suo padre è un 'ladro' e torna a casa piangendo, è davvero dura"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Arbitro in lacrime, è caos: il club chiede di sostituirlo; Barcellona-Real Madrid, l'arbitro scoppia in lacrime e si sfoga in conferenza. I blancos chiedono di sostituirlo; La mamma di un giocatore che insulta l'arbitro donna: Vai a fare la prostituta; Treviso, mamma di un giocatore insulta l'arbitra di basket: «Vai a fare la prostituta». 🔗Se ne parla anche su altri siti