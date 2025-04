Aprilia accusa la Formula 1 per l’incidente di Jorge Martìn in Qatar Con l’erba sarebbe stata una caduta banale

Jorge Martìn. Dal paddock di Jerez, Massimo Rivola non si è limitato a fornire aggiornamenti sulle condizioni del pilota, che verrà rimpatriato in Spagna con un volo medicalizzato sabato. Il ceo di Aprilia Racing ha colto l’occasione per puntare il dito contro un problema cronico del motociclismo moderno: l’incompatibile coabitazione con la Formula 1 su certi tracciati del mondiale. Martín, campione del mondo in carica, è caduto alla curva 12 del circuito del Qatar, ritrovandosi poi tragicamente travolto da un’altra moto a oltre 200 km/h. Le conseguenze: pneumotorace e ben undici costole fratturate. Ma, per Rivola, l’errore fatale è a monte: «È un pianoforte in stile Misano, progettato per la F1, a forma di sega. Se ci fosse stata l’erba, sarebbe stata una caduta quasi banale» ha dichiarato a Sky Sport senza mezzi termini. Ilnapolista.it - Aprilia accusa la Formula 1 per l’incidente di Jorge Martìn in Qatar: «Con l’erba sarebbe stata una caduta banale» Leggi su Ilnapolista.it Caso. Dal paddock di Jerez, Massimo Rivola non si è limitato a fornire aggiornamenti sulle condizioni del pilota, che verrà rimpatriato in Spagna con un volo medicalizzato sabato. Il ceo diRacing ha colto l’occasione per puntare il dito contro un problema cronico del motociclismo moderno: l’incompatibile coabitazione con la1 su certi tracciati del mondiale. Martín, campione del mondo in carica, è caduto alla curva 12 del circuito del, ritrovandosi poi tragicamente travolto da un’altra moto a oltre 200 km/h. Le conseguenze: pneumotorace e ben undici costole fratturate. Ma, per Rivola, l’errore fatale è a monte: «È un pianoforte in stile Misano, progettato per la F1, a forma di sega. Se ci fosseunaquasi» ha dichiarato a Sky Sport senza mezzi termini.

