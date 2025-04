Apple vuole spostare l’assemblaggio degli iPhone in India per sfuggire ai dazi e alla guerra Usa Cina

Apple vuole spostare l’assemblaggio di tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti in India già dal prossimo anno. In modo da allontanarsi dai dazi. E dalla Cina, alle prese con la guerra commerciale ingaggiata dall’amministrazione Trump. A scriverlo è il Financial Times secondo il quale questa intenzione si basa sulla strategia di Apple di diversificare la propria catena di approvvigionamento. Ma si spinge anche più in là e più velocemente di quanto gli investitori potessero immaginare. Con l’obiettivo di rifornirsi dall’India della totalità degli oltre 60 milioni di iPhone venduti ogni anno negli Stati Uniti entro la fine del 2026. L’obiettivo – prosegue Ft – è quello di raddoppiare la produzione di iPhone in India, dopo quasi due decenni in cui Apple ha investito molto in Cina per creare una linea di produzione leader a livello mondiale. Leggi su Open.online di tutti glivenduti negli Stati Uniti ingià dal prossimo anno. In modo da allontanarsi dai. E d, alle prese con lacommerciale ingaggiata dall’amministrazione Trump. A scriverlo è il Financial Times secondo il quale questa intenzione si basa sulla strategia didi diversificare la propria catena di approvvigionamento. Ma si spinge anche più in là e più velocemente di quanto gli investitori potessero immaginare. Con l’obiettivo di rifornirsi dall’della totalitàoltre 60 milioni divenduti ogni anno negli Stati Uniti entro la fine del 2026. L’obiettivo – prosegue Ft – è quello di raddoppiare la produzione diin, dopo quasi due decenni in cuiha investito molto inper creare una linea di produzione leader a livello mondiale.

