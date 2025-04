Apple trasferirà assemblaggio degli iPhone in India per il mercato USA

Apple punta spostare in India l'assemblaggio di tutti gli iPhone venduti negli Usa già a partire dall'anno prossimo, allontanandosi dalla Cina sulle crescenti ostilità commerciali tra Pechino e Washington. Lo riporta il Financial Times che, citando fonti a conoscenza del dossier, aggiunge che la spinta sarà probabilmente più profonda e rapida di quanto atteso dagli investitori, allo scopo di reperire dall'India, con il raddoppio della produzione in poco più di un anno, la totalità degli oltre 60 milioni di iPhone venduti annualmente negli Usa entro la fine del 2026.

