Apple lascia la Cina Perché spunta l’ipotesi India

Cina. Apple ha deciso di rivedere la sua catena di forniture. Come? Il colosso tecnologico statunitense prevede di spostare in India l'assemblaggio di tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti già a partire dal prossimo anno. L'obiettivo, ha rivelato il Financial Times, sarebbe quello di produrre nel Paese degli elefanti la totalità degli oltre 60 milioni di iPhone venduti ogni anno negli Stati Uniti entro la fine del 2026. Tutto questo avviene nei giorni in cui i principali fornitori di Apple in India, Foxconn e Tata, hanno spedito negli Stati Uniti iPhone per un valore di quasi 2 miliardi di dollari nel mese di marzo, un record assoluto, mentre la società americana ha trasportato i dispositivi via aerea per aggirare i dazi imminenti imposti dal presidente Donald Trump.

Una mossa per anticipare i dazi e tenere il prezzo stabile almeno nel primo periodo, anche se negli Usa sembra già scattata la corsa agli ordini e questo rischia di vanificarla. I dazi imposti da Donald Trump – quelli sulla Cina sono al 125% – hanno portato Apple a tentare una "maxi-scorta" per evitare le tariffe. Come riportato dal The Times of India, l'azienda di Cupertino ha organizzato a fine marzo cinque voli carichi di iPhone e altri prodotti dagli stabilimenti cinesi verso gli Stati Uniti.

