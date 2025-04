Appende uno striscione per il 25 aprile fuori dal panificio identificata due volte dalla polizia Quale regola ho infranto

striscione affisso da Lorenza Roiati questa mattina, venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, fuori dal suo panificio “L’assalto ai forni” ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Un gesto simbolico e pacifico che, tuttavia, sembra aver attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Stando alla testimonianza della titolare sui social e ripresa dai media locali, quindici minuti dopo aver affisso il cartellone all’esterno della pluripremiata attività commerciale, è stata avvicinata e identificata dalla polizia di Stato. «Non ho parole – commenta Roiata con i giornali locali – mi sono sentita trattata come una potenziale criminale. Quale regola ho rischiato di infrangere? – si chiede – Antifascismo non si può scrivere? Voglio ricordare che mio nonno Lorenzo e suo fratello Vittorio, proprietari di queste mura (dove la titolare ha deciso di Appendere lo striscione, ndr) sono stata insigniti della medaglia al Valor Militare per attività partigiana, come tanti altri ascolani», afferma. Leggi su Open.online «Buono come il pane, bello come l’antifascismo»: è il messaggio delloaffisso da Lorenza Roiati questa mattina, venerdì 25, in occasione della Festa della Liberazione,dal suo“L’assalto ai forni” ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Un gesto simbolico e pacifico che, tuttavia, sembra aver attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Stando alla testimonianza della titolare sui social e ripresa dai media locali, quindici minuti dopo aver affisso il cartellone all’esterno della pluripremiata attività commerciale, è stata avvicinata edi Stato. «Non ho parole – commenta Roiata con i giornali locali – mi sono sentita trattata come una potenziale criminale.ho rischiato di infrangere? – si chiede – Antifascismo non si può scrivere? Voglio ricordare che mio nonno Lorenzo e suo fratello Vittorio, proprietari di queste mura (dove la titolare ha deciso dire lo, ndr) sono stata insigniti della medaglia al Valor Militare per attività partigiana, come tanti altri ascolani», afferma.

Ne parlano su altre fonti

A Lissone no allo striscione dell’Anpi per il 25 aprile, la sindaca: “Non creiamo disparità” - In diversi comuni brianzoli, le amministrazioni comunali hanno vietato di esporre striscioni commemorativi per il 25 Aprile. A Lissone è stato negato all'Anpi per non "creare disparità".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Comune di Lissone nega lo striscione per il 25 aprile “per non fare disparità”. L’Anpi: “Liberazione declassata a un eventino qualsiasi” - Lissone (Monza e Brianza) – Niente striscione per gli 80 anni della Liberazione, né sul municipio né su altri edifici pubblici, “per non fare disparità di trattamento”. E in città scoppia la polemica. Anpi lissonese e Amministrazione l'un contro l'altro armati, dopo che il Comune ha negato all'Associazione Partigiani il permesso di esporre su uno degli edifici pubblici della città uno striscione commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un drappo senza alcun logo di associazioni o altro e con la sola scritta “1945-2025 - 80° anniversario della Liberazione”. 🔗ilgiorno.it

Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: "Sono scioccata" - Ascoli, 25 aprile 2025 – “È la prima volta che subisco un sopruso, sulla mia pelle. E questa cosa va raccontata, deve uscire. Qualcuno deve rispondere di quello che è successo”. E’ uno striscione antifascista a destare scalpore nella mattinata della Festa della Liberazione ad Ascoli, e non solo. “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appena fuori il negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Appende uno striscione per il 25 aprile fuori dal panificio, identificata due volte dalla polizia: «Io,...; 25 Aprile, appende uno striscione sulla Liberazione e viene identificata dalla Polizia; Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: Sono scioccata; Legnano, striscione offensivo fuori della sede Anpi. I partigiani? “Non erano eroi ma rubagalline”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Appende uno striscione per il 25 aprile fuori dal panificio, identificata dalla polizia: «Io, nipote di partigiani, scossa dall’accaduto» - Lorenza Roiati, titolare del panificio «L’assalto ai forni» di Ascoli Piceno, non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni. E di difendere i suoi valori. Lo ha fatto anche oggi in occasione ... 🔗msn.com

Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: "Sono scioccata" - Ascoli, la titolare del negozio "L'Assalto ai Forni" Lorenza Roiati si sfoga dopo le richiesta da parte degli agenti: "Come ogni anno ho voluto ricordare la fine del nazifascismo con una frase semplic ... 🔗msn.com

25 Aprile, appende uno striscione sulla Liberazione e viene identificata dalla Polizia - In Piazza Arringo, la titolare di una nota panetteria ha appeso uno striscione in favore della Liberazione. "25 aprile, buono come il pane, bello come ... 🔗picenonews24.it