Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio identificata 2 volte dalla polizia Sono scioccata

striscione antifascista a destare scalpore nella mattinata della Festa della Liberazione ad Ascoli, e non solo. “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appena fuori il negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo.“Abbiamo affisso lo striscione – racconta la proprietaria del forno, Lorenza Roiati -, come facciamo ogni anno, e verso le otto del mattino è arrivata una volante della polizia in divisa. Gli agenti si Sono fermati e mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo striscione. Abbiamo risposto che era nostro. Hanno subito chiamato i loro superiori, davanti a me, con un atteggiamento inquisitorio, come a dire: ‘Adesso ti facciamo vedere noi’. Ilrestodelcarlino.it - Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: "Sono scioccata" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli, 25 aprile 2025 – “È la prima volta che subisco un sopruso, sulla mia pelle. E questa cosa va raccontata, deve uscire. Qualcuno deve rispondere di quello che è successo”. E’ unoa destare scalpore nella mattinata della Festa della Liberazione ad Ascoli, e non solo. “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Questa la frase riportata, in rosso, su un telo bianco appeso appenail negozio ‘L’Assalto ai Forni’, in piazza Arringo.“Abbiamo affisso lo– racconta la proprietaria del forno, Lorenza Roiati -, come facciamo ogni anno, e verso le otto del mattino è arrivata una volante dellain divisa. Gli agenti sifermati e mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo. Abbiamo risposto che era nostro. Hanno subito chiamato i loro superiori, davanti a me, con un atteggiamento inquisitorio, come a dire: ‘Adesso ti facciamo vedere noi’.

