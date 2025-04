Appello per Adele di Limbiate neanche 2 anni malata di leucemia

Adele, una bimba di Limbiate ricoverata da marzo nel reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia. A raccontare la sua storia è la madre, Martina Guasto, che ha lanciato una raccolta fondi sul sito Gofundme.com “Il 3 marzo 2025 è il giorno in cui la . Leggi su Ilnotiziario.net Un anno e dieci mesi: è l’età di, una bimba diricoverata da marzo nel reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia. A raccontare la sua storia è la madre, Martina Guasto, che ha lanciato una raccolta fondi sul sito Gofundme.com “Il 3 marzo 2025 è il giorno in cui la .

A Limbiate la piccola Adele, 2 anni, malata di leucemia. L’appello di mamma e papà: “Senza aiuto non possiamo farcela”, scatta la gara di solidarietà - Limbiate (Monza e Brianza), 24 aprile 2025 – Adele cresce in fretta: ha già 22 mesi, è una bimba piena di energia coccolata da mamma Martina, 26 anni e papà Andrea, 27, che presto le daranno anche un fratellino. Tommaso infatti, scalpita nel pancione della mamma, perché ormai mancano un paio di settimane al massimo, forse meno: in casa i giovani genitori hanno già fatto spazio, tra poco sarà anche primavera. 🔗ilgiorno.it

