Apertura straordinaria della cripta dell’Abbazia

dell’Abbazia. In occasione della festa del 25 aprile, oltre all’ingresso gratuito, è prevista anche un’Apertura straordinaria della cripta: alle 10 e alle 15 si terranno visite guidate con spiegazione storica del ricollocamento della cripta e sulla cinta difensiva dei bunker ancora visibile nei vigneti che circondano l’abbazia. Quotidiano.net - Apertura straordinaria della cripta dell’Abbazia Leggi su Quotidiano.net L’Abbazia di Pomposa (nel territorio di Codigoro) è uno dei luoghi più affascinanti del Parco del Delta del Po che già dal 1999 è un patrimonio Unesco: già dalla metà del IX secolo fu sede di una comunità monastica benedettina che poi raggiunse il suo massimo splendore dopo l’anno Mille. A Pomposa era una delle principali biblioteche del tempo, qui il monaco Guido d’Arezzo inventò la moderna scrittura musicale.E proprio oggi ci sarà la possibilità di scoprire altri ‘segreti’. In occasionefesta del 25 aprile, oltre all’ingresso gratuito, è prevista anche un’: alle 10 e alle 15 si terranno visite guidate con spiegazione storica del ricollocamentoe sulla cinta difensiva dei bunker ancora visibile nei vigneti che circondano l’abbazia.

Su questo argomento da altre fonti

Venerdì 14 ore 18.30 APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO FIZZAROTTI – San Valentino Edition – Con intermezzo teatrale su Romeo e Giulietta della Compagnia teatrale Fatti d’Arte Costo: 25€ ________________________________________ Salone del Camino (sala in restauro) Facciata appena restaurata... 🔗baritoday.it

Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere ... 🔗funweek.it

Domenica 23 marzo dalle 16, apertura straordinaria del Museo Gemmellaro, un prezioso scrigno che illustra la storia geologica della Sicilia e custodisce le testimonianze della prima presenza umana in Sicilia: i resti fossili di “Thea”. Visite assistite, inoltre, nella sala degli elefanti dove... 🔗palermotoday.it

San Gervasio, riaperta l’Abbazia. Ora si potrà visitare la cripta; Inaugurati gli interventi di riqualificazione dell’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria; Carmagnola: restaurata la Cripta dei Monaci dell’abbazia di Casanova; Riapre la cripta dell'abbazia di Montecorona per le prossime festività. 🔗Cosa riportano altre fonti

Apertura straordinaria della cripta dell’Abbazia - L’Abbazia di Pomposa (nel territorio di Codigoro) è uno dei luoghi più affascinanti del Parco del Delta del Po ... 🔗msn.com

San Gervasio, riaperta l’Abbazia. Ora si potrà visitare la cripta - Con l’inaugurazione di ieri è stata sancita la riapertura dell’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria a Mondolfo, oggetto ... 🔗msn.com

Eventi, Nuovi Orari di Apertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria - Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Nuovi Orari di Apertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria ... Con i suoi antichi affreschi e la straordinaria ... 🔗abruzzonews24.com