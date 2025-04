Aperti per il giardinaggio alla Kolymbethra il workshop per scoprire tutti i segreti su come coltivare l’orto

Kolymbethra l'appuntamento con "Aperti per giardinaggio”. Si tratta di un workshop pratico all'aria aperta per imparare a coltivare l'orto estivo, guidati da agronomi e. Agrigentonotizie.it - “Aperti per il giardinaggio”: alla Kolymbethra il workshop per scoprire tutti i segreti su come coltivare l’orto Leggi su Agrigentonotizie.it Appuntamento dedicato a chi ha il pollice verde o vorrebbe comunque averlo. Sabato 26 aprile, dalle 9 alle 13, il giardino dellal'appuntamento con "per”. Si tratta di unpratico all'aria aperta per imparare al'orto estivo, guidati da agronomi e.

