Antonio Moresco Il mio amico Leopardi voce di verità

Leopardi, bersagliato da critiche, irriso per il suo aspetto, travisato nella sua visione. È anche da questo abisso temporale, tra incomprensione e gloria, che nasce Lettera d’amore a Giacomo Leopardi (Solferino), il libro che Antonio Moresco ha raccontato nel vodcast online sui nostri siti “Il Piacere della Lettura“, con la voce appassionata e ferita di chi conosce bene che cosa significhi essere fuori dal coro. Quotidiano.net - Antonio Moresco: "Il mio amico Leopardi, voce di verità" Leggi su Quotidiano.net C’è una strana, dolorosa ironia nella storia della letteratura: i grandi, spesso, diventano tali solo dopo essere stati ignorati, osteggiati, ridicolizzati. I loro contemporanei non li capiscono, li emarginano. E mentre il tempo, soltanto lui, ne rivela il genio, loro muoiono spesso incompresi, a volte sconfitti, sempre soli. Pensiamo a Kafka, che voleva che i suoi manoscritti fossero distrutti. A Vincent van Gogh, che non vendette un solo quadro. A, bersagliato da critiche, irriso per il suo aspetto, travisato nella sua visione. È anche da questo abisso temporale, tra incomprensione e gloria, che nasce Lettera d’amore a Giacomo(Solferino), il libro cheha raccontato nel vodcast online sui nostri siti “Il Piacere della Lettura“, con laappassionata e ferita di chi conosce bene che cosa significhi essere fuori dal coro.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano – “Se il nonno fosse qui oggi, forse non riconoscerebbe più il suo Paese. Penso sarebbe inorridito. L’anniversario della Liberazione deve essere un punto fermo, per non dimenticare le faticose conquiste per la libertà. Ce n’è bisogno, soprattutto ora. Che cosa sanno i ragazzi e cosa si fa per loro? Sono sempre meno i testimoni, coloro che hanno vissuto “quella“ paura, prima che la Liberazione arrivasse. 🔗ilgiorno.it

Antonio Ciurciumel aveva 24 anni. È morto durante una rapina. Uscito da un appartamento in via Cassia, che aveva svaligiato con alcuni complici, è stato raggiunto al volto dai... 🔗leggo.it

Antonio Ciurciumel, 24 anni, ha perso la vita durante una rapina a Roma. Dopo aver svaligiato un appartamento in via Cassia insieme ai suoi complici, è stato colpito al volto da proiettili sparati da un vigilante fuori servizio, Antonio Micarelli. La compagna della vittima, sconvolta dal tragico evento, ha dichiarato: «Quel vigilante stava bevendo birre con gli amici: è da vigliacchi». La donna, che ha due figli con Antonio Ciurciumel, ha raccontato al Messaggero di essere devastata dal fatto ... 🔗thesocialpost.it

Antonio Moresco: Il mio amico Leopardi, voce di verità; Solo la parola può bucare il buio | Intervista ad Antonio Moresco; «Basta con questa storia per cui i romanzi italiani sono tutti uguali. Il mio lavoro dimostra che non è vero»; Gli esordi di Antonio Moresco: ogni storia ha la sua maschera. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia