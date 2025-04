Antonio Conte non si separa mai dal suo Rolex Daytona inossidabile come lui

Antonio Conte sta compiendo un vero miracolo. Quando ha deciso di accettare la guida tecnica del Napoli questa estate, con la squadra che aveva finito al decimo posto la stagione 2023/24, i tifosi partenopei hanno sperato che sarebbe riuscito a riportare il club a giocare le coppe europee, magari la Champions League. Invece, l'allenatore leccese ha fatto molto di più. A cinque giornate dal termine del campionato, infatti, è in vetta alla classifica insieme all'Inter guidata in panchina da Simone Inzaghi e adesso all'ombra del Vesuvio tutti sognano un altro scudetto dopo quello conquistato due stagioni fa dall'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti.Antonio Conte, dopo una splendida carriera da calciatore durante la quale ha indossato solo le maglie di Lecce e Juventus (con i bianconeri ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere), da allenatore ha cambiato linea.

