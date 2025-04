Lanazione.it - 'Antifascismo uguale mafia', scritte oltraggiose a Montopoli nel giorno della Liberazione

Valdarno (Pisa), 25 aprile 2025 – Festa per l’anniversariomacchiata dalle polemiche aValdarno. Nella notte infatti alcuni cartelli concontro l'sono stati appesi nella notte sul sacrario di San Sebastiano. Il Comune li ha immediatamente rimossi in mattinata: sui cartelli compariva la scritta ''."Questa non è- ha detto la sindaca Linda Vanni, durante il suo intervento alle celebrazioni del 25 aprile - la nostra è una città democratica con valori antifascisti. Condanniamo con forza l'attoscorsa notte e invito a non sottovalutare né a minimizzare ciò che è accaduto. Si tratta di un gesto vile, qualcosa di studiato e realizzato proprio neldelle celebrazioni del 25 Aprile e proprio nel luogo in cui si svolgono a