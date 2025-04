Anthony Mackie svela la reazione di Chris Evans a Captain America Brave New World

Chris Evans elogia Anthony Mackie, suo successore come Captain America, dopo aver visto Brave New World, il nuovo film Marvel del franchise. Durante un'intervista promozionale per il suo ultimo progetto Sneaks, Anthony Mackie ha condiviso un momento significativo legato a Captain America: Brave New World, pellicola in cui interpreta per la prima volta il supereroe in un film da protagonista. In particolare, l'attore ha raccontato quale sia stata la reazione di Chris Evans - volto storico di Steve Rogers - dopo la visione del film. Le parole dell'ex Captain America Pur non essendosi incontrati di persona per motivi di agenda, Mackie ha rivelato che Evans non ha mancato di fargli sapere cosa ne pensa del film. L'attore ha infatti ricevuto un messaggio . Movieplayer.it - Anthony Mackie svela la reazione di Chris Evans a Captain America: Brave New World Leggi su Movieplayer.it elogia, suo successore come, dopo aver vistoNew, il nuovo film Marvel del franchise. Durante un'intervista promozionale per il suo ultimo progetto Sneaks,ha condiviso un momento significativo legato aNew, pellicola in cui interpreta per la prima volta il supereroe in un film da protagonista. In particolare, l'attore ha raccontato quale sia stata ladi- volto storico di Steve Rogers - dopo la visione del film. Le parole dell'exPur non essendosi incontrati di persona per motivi di agenda,ha rivelato chenon ha mancato di fargli sapere cosa ne pensa del film. L'attore ha infatti ricevuto un messaggio .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anthony Mackie svela come Brave New World si inserisce nel contesto di Avengers: Doomsday - La star di Capitan America: Brave New World Anthony Mackie condivide il modo in cui il film in uscita prepara Avengers: Doomsday. In un’intervista con ComicBook.com, all’attore è stato chiesto del futuro di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe, dato che il personaggio è pronto a diventare uno dei leader della prossima squadra dei Vendicatori. “Quando Thaddeus Ross va da Sam, gli dice: ‘Voglio che tu riporti indietro i Vendicatori'”, ha detto Mackie. 🔗nerdpool.it

Avengers: Doomsday, Anthony Mackie arriva sul set e svela un misterioso indizio sul crossover Marvel - L'interprete di Captain America è arrivato sul set del crossover per iniziare le sue riprese e nel frattempo ha stuzzicato i fan Le riprese di Avengers: Doomsday, il quinto film sui Vendicatori che vedrà l'ingresso del Dottor Destino di Robert Downey Jr. nel MCU sono iniziate il mese scorso. Il film presenta un enorme cast di attori e uno di loro ha appena iniziato la sua parte nel processo. Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson/Capitan America, si sta recando sul set di Avengers: Doomsday. 🔗movieplayer.it

Anthony Mackie svela come Brave New World getta le basi per Avengers: Doomsday - Anthony Mackie svela come Brave New World getta le basi per Avengers: Doomsday La star di Captain America: Brave New World, Anthony Mackie ha condiviso il modo in cui il film in uscita getta le basi per Avengers: Doomsday. In un’intervista con ComicBook.com, all’attore è stato infatti chiesto del futuro di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe, dato che il personaggio è pronto a diventare uno dei leader della prossima squadra dei Vendicatori. 🔗cinefilos.it

L'attore di Star Wars non è interessato a Kang: la reazione dei fan Marvel; Captain America: Brave New World, Anthony Mackie sorprende i fan entrando in sala col secchiello dei popcorn; Avengers: Secret Wars, Anthony Mackie svela quando inizieranno le riprese del film; Anthony Mackie svela il vero superpotere di Captain America. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Avengers: Doomsday, Anthony Mackie arriva sul set e svela un misterioso indizio sul crossover Marvel - L'interprete di Captain America è arrivato sul set del crossover per iniziare le sue riprese e nel frattempo ha stuzzicato i fan ... 🔗msn.com

Avengers: Doomsday, Anthony Mackie rivela con quali X-Men spera di combattere fianco a fianco - Anthony Mackie svela quali X-Men vorrebbe accanto a Sam Wilson nel prossimo capitolo corale del Marvel Cinematic Universe. 🔗msn.com

Anthony Mackie, star di Captain America 4, svela che spera in un arrivo di Shah Rukh Khan nel MCU - Mackie svela quale star di Bollywood vuole nel MCU Parlando del futuro del Marvel Cinematic Universe, Anthony Mackie ha dichiarato chi vorrebbe coinvolgere nelle prossime avventure degli Avengers. 🔗msn.com