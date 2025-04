Ansia Conte il difensore è a rischio per i prossimi match

Non è un mistero che la situazione legata agli infortuni preoccupa Antonio Conte e tutto l'ambiente partenopeo. Le ultime partite degli azzurri hanno portato con sé una serie di infortuni e fastidi muscolari che pesano sulla rosa in un momento particolarmente complesso della stagione.Mancano cinque partite, cinque finali per tentare l'assalto al primo posto occupato dall'Inter a pari unti con gli azzurri. Ma se da un lato sembra che l'inerzia della stagione stia in qualche modo andando verso gli azzurri, dall'altro ci sono alcune situazioni che mettono il prossimo mese del Napoli in salita.La sconfitta al 94? minuto con il Bologna e la debacle totale contro il Milan in Coppa Italia, con tanto di eliminazione dei nerazzurri, sembrano una batosta importante per gli uomini di Simone Inzaghi.

