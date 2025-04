Anpi multata a Orbetello per occupazione suolo pubblico durante evento del 25 aprile

Anpi multata di 566 euro ad Orbetello (Grosseto) per occupazione di suolo pubblico della piazza dove stamani, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativa per il 25 aprile. La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell'Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Ma l'Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa. Ricevuta la multa dal comandante dei vigili di Orbetello, Anpi ora medita di fare ricorso al Tar. Quotidiano.net - Anpi multata a Orbetello per occupazione suolo pubblico durante evento del 25 aprile Leggi su Quotidiano.net di 566 euro ad(Grosseto) perdidella piazza dove stamani, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativa per il 25. La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell'di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Ma l'è andata lo stesso a fare la sua iniziativa. Ricevuta la multa dal comandante dei vigili diora medita di fare ricorso al Tar.

Cosa riportano altre fonti

Orbetello, multa all’Anpi per aver celebrato il 25 aprile in uno spazio non concesso - Orbetello, 25 aprile 2025 – Anpi multata di 566 euro a Orbetello per occupazione di suolo pubblico della piazza dove nella mattinata del 25 aprile, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativa nel ricordo a ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo. La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell'Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. 🔗lanazione.it

Dai centri sociali all'Anpi, l'odio rosso scorre sulle foibe - Mentre il Capo dello Stato auspica una memoria condivisa sulle foibe, l'Anpi parla di "ricorrenza nazionalista" e i collettivi rossi inneggiano alla resistenza jugoslava 🔗ilgiornale.it

Maltempo in Toscana, naufragio a Orbetello: barche rovesciate in porto Talamone - E' allerta arancione per tutta la giornata. Nel Grossetano sotto osservazione il livello del torrente Osa. Frana su strada provinciale all'isola d'Elba Forte maltempo oggi in Toscana dove c'è l'allerta arancione. Già nella notte un nubifragio ha colpito Orbetello dove sono caduti, tra le 21 e le 4 del mattino, oltre 109 millimetri di pioggia. […] L'articolo Maltempo in Toscana, naufragio a Orbetello: barche rovesciate in porto Talamone è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

25 aprile, i vigili di Orbetello multano l’Anpi per l’occupazione di suolo pubblico; Orbetello, multa all’Anpi per aver celebrato il 25 aprile in uno spazio non concesso; 25 aprile manifestazioni in tutta Italia per gli 80 anni della Liberazione, Mattarella a Genova: la diretta; Orbetello multa all’Anpi per aver celebrato il 25 aprile in uno spazio non concesso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Orbetello, multa all’Anpi per aver celebrato il 25 aprile in uno spazio non concesso - La contravvenzione del Comune notificata al presidente provinciale dell’associazione. Sulla vicenda era nata una polemica. L’onorevole Laura Boldrini, proprio in solidarietà all’Anpi, ha celebrato la ... 🔗msn.com

25 aprile, i vigili a Orbetello multano l'Anpi per occupazione di suolo pubblico - Anpi multata di 566 euro ad Orbetello (Grosseto) per occupazione di suolo pubblico della piazza dove stamani, nonostante lo stop dell’amministrazione comunale, ha tenuto un’iniziativa per il 25 aprile ... 🔗gazzettadiparma.it

25 aprile, i vigili di Orbetello multano l’Anpi per l’occupazione di suolo pubblico - Anpi multata di 566 euro ad Orbetello, in provincia di Grosseto, per l’occupazione di suolo pubblico della piazza dove stamani, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativ ... 🔗msn.com