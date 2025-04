Anna 97 anni a Pasqua invita i carabinieri in ricordo del marito scomparso

Pasqua Anna, con voce debole ma con lucidità, esprime un desiderio: fare gli auguri ai carabinieri, in memoria di suo marito, che ha servito l'arma fino alla sua scomparsa, all'età di 58 anni. Tgcom24.mediaset.it - Anna, 97 anni, a Pasqua invita i carabinieri in ricordo del marito scomparso Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il giorno di, con voce debole ma con lucidità, esprime un desiderio: fare gli auguri ai, in memoria di suo, che ha servito l'arma fino alla sua scomparsa, all'età di 58

Anna, 97 anni, telefona al 112: “Sono sola e vorrei augurare buona Pasqua ai carabinieri”. La pattuglia di Mantova va a trovarla a casa - Mantova, 22 aprile 2025 – Si sentiva sola il giorno di Pasqua. In là negli anni, la salute estremamente fragile. Anna (nome di fantasia) a casa sola con il figlio, gli manifesta di poter fare gli auguri di buona Pasqua ai carabinieri. La richiesta della mamma, 97 anni, all’inizio spiazza l’uomo, che non sa come interpretarla. Doveva forse chiamare il 112 e far arrivare una pattuglia a casa? Alla fine, pur recalcitrante, acconsente. 🔗ilgiorno.it

