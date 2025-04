Andrea Vianello lascia la Rai Ruotolo Azienda lo ha tradito

Andrea Vianello lascia la Rai e Sandro Ruotolo, giornalista, responsabile Informazione nella segreteria Pd ed europarlamentare, interviene sul caso. "Prima cacciato dal Giornale Radio senza alcuna motivazione. Poi spedito a Tele San Marino che lasciò perché la Rai gli chiese di licenziare i colleghi per sanare il bilancio. Poi tenuto a bagnomaria senza .

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni tra ombre politiche - Andrea Vianello ha annunciato il suo addio alla Rai dopo 35 anni di carriera come giornalista e conduttore. L'annuncio è stato dato il 25 aprile 2025 tramite un messaggio su X, in cui Vianello ha parlato di un "accordo consensuale" e ha ringraziato colleghi e amici per "un onore e una magnifica cavalcata". Tuttavia, il Comitato di redazione (Cdr) del Tg3 ha espresso "rammarico e preoccupazione", suggerendo che Vianello sia stato "messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai" per motivi politici.

Il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai: "Accordo consensuale". Ma il cdr incalza: "Messo nelle condizioni di andarsene" - Roma, 25 aprile 2025 – Il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai e annuncia: "Accordo consensuale". È la notizia che sta rimbalzando sui social dopo che il 64enne – che compie gli anni proprio oggi, 25 aprile – ha annunciato l'addio alla televisione pubblica con un post su X. "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la 'mia Rai'.

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 25 anni. Il cdr del Tg3: "Messo ai margini per motivi politici" - L'annuncio del cronista su X. Il comitato di redazione esprime "rammarico e preoccupazione": "Progressivo svuotamento di ...

