Andrea Vianello lascia la Rai giornalisti del Tg3 sul piede di guerra Fatto fuori per motivi politici La carriera la rottura e l’addio

Il giornalista, noto conduttore e già direttore di Rai 3, Rai News 24 e Radio 1, ha annunciato oggi il suo addio alla Rai. «Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso dire la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico», ha scritto sul suo profilo X il giornalista romano. Nessuna polemica aperta dunque, tono anzi diplomatico e insistenza sull’accordo «consensuale» sulla sua uscita di scena. Eppure secondo idel Tg3 dietro laci sarebbero eccome dissidi trae la tv di Stato, e di natura tutta politica. «Il Cdr del Tg3 apprende con rammarico e preoccupazione che ancheè stato messo nelle condizioni di doverre la Rai», scrive in una nota il Comitato della testata Rai, secondo il quale l’ex conduttore di Mi Manda Rai 3 «è l’ennesimo collega di grande livello che viene messo ai margini dall’azienda perche non possiamo non definire, in un progressivo svuotamento di identità e professionalità.