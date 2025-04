Ilfogliettone.it - Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni tra ombre politiche

ha annunciato il suo addio alla Rai35di carriera come giornalista e conduttore. L’annuncio è stato dato il 25 aprile 2025 tramite un messaggio su X, in cuiha parlato di un “accordo consensuale” e ha ringraziato colleghi e amici per “un onore e una magnifica cavalcata”.Tuttavia, il Comitato (Cdr) del Tg3 ha espresso “rammarico e preoccupazione”, suggerendo chesia stato “messo nelle condizioni di doverre la Rai” per motivi politici. Il Cdr teme un “progressivo svuotamento di identità e professionalità” nella Rai.Nato a Roma nel 1961,è entrato in Rai nel 1990. Ha lavorato come cronista e inviato, conducendo programmi radiofonici e televisivi come “Radio anch’io”, “Enigma” e “Mi manda Rai3”. Ha anche diretto Rai3, Rai News 24 e Rai Radio 1.