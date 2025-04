Andrea Vianello lascia la Rai Dopo 35 anni di vita notizie dirette programmi emozioni e esperienze incredibili ho deciso Accordo consensuale

Andrea Vianello ha lasciato la Rai e lo ha comunicato direttamente con qualche frase pubblicata su X: "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la 'mia' Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico". Il giornalista dall'aprile 2024 operava alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato.Nato a Roma nel 1961, laureato in Lettere, Andrea Vianello è giornalista, conduttore e dirigente radiotelevisivo. Inizia il proprio percorso in Rai nel 1990, entrando al Giornale Radio a seguito di una selezione pubblica per giornalisti praticanti.Nel 1992 assume il ruolo di Redattore e lavora nell'ambito della redazione Cronaca, dove, nel 1994, viene promosso Capo Servizio.

