Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni Accordo consensuale Porterò con me il senso del servizio pubblico

dopo 35 anni Andrea Vianello dice addio alla Rai annunciandolo con un post su X nel giorno della Liberazione e del suo 64mo compleanno . «dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la 'mia Raì», scrive il giornalista sottolineando che si tratta di « Accordo consensuale ». E aggiunge: «Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore.

Ne parlano su altre fonti

