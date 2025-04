Andrea Vianello lascia la Rai addio dopo 35 anni di carriera

Andrea Vianello, uno dei volti più noti del giornalismo Rai, ha deciso di dire addio alla televisione pubblica dopo 35 anni di carriera. L’annuncio è arrivato attraverso un post su X (ex Twitter), in cui il giornalista ha voluto ringraziare colleghi e amici per il lungo percorso condiviso: “dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia’ Rai”.Vianello ha tenuto a specificare che si tratta di un’uscita consensuale, e ha sottolineato l’orgoglio di aver fatto parte del servizio pubblico: “Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”.Un percorso professionale segnato da successiNato a Roma nel 1961, Andrea Vianello ha iniziato il suo cammino nel giornalismo sulla carta stampata, prima di entrare in Rai nel 1990, dove ha debuttato al Giornale Radio. Dayitalianews.com - Andrea Vianello lascia la Rai: addio dopo 35 anni di carriera Leggi su Dayitalianews.com L’annuncio sui social: “È stato un onore”, uno dei volti più noti del giornalismo Rai, ha deciso di direalla televisione pubblica35di. L’annuncio è arrivato attraverso un post su X (ex Twitter), in cui il giornalista ha voluto ringraziare colleghi e amici per il lungo percorso condiviso: “35di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso dire la ‘mia’ Rai”.ha tenuto a specificare che si tratta di un’uscita consensuale, e ha sottolineato l’orgoglio di aver fatto parte del servizio pubblico: “Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”.Un percorso professionale segnato da successiNato a Roma nel 1961,ha iniziato il suo cammino nel giornalismo sulla carta stampata, prima di entrare in Rai nel 1990, dove ha debuttato al Giornale Radio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni tra ombre politiche - Andrea Vianello ha annunciato il suo addio alla Rai dopo 35 anni di carriera come giornalista e conduttore. L’annuncio è stato dato il 25 aprile 2025 tramite un messaggio su X, in cui Vianello ha parlato di un “accordo consensuale” e ha ringraziato colleghi e amici per “un onore e una magnifica cavalcata”. Tuttavia, il Comitato di redazione (Cdr) del Tg3 ha espresso “rammarico e preoccupazione”, suggerendo che Vianello sia stato “messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai” per motivi politici. 🔗ilfogliettone.it

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, l’annuncio social - Andrea Vianello lascia la Rai. L’annuncio arriva dal suo account X nel giorno in cui si celebra la Festa della […] Continua a leggere Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, l’annuncio social su Perizona.it 🔗perizona.it

Il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai: “Accordo consensuale”. Ma il cdr incalza: “Messo nelle condizioni di andarsene” - Roma, 25 aprile 2025 – Il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai e annuncia: “Accordo consensuale”. È la notizia che sta rimbalzando sui social dopo che il 64enne – che compie gli anni proprio oggi, 25 aprile – ha annunciato l’addio alla televisione pubblica con un post su X. “Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la 'mia Rai'. 🔗quotidiano.net

Andrea Vianello, lascio la Rai, accordo consensuale; Andrea Vianello dà l'addio alla Rai: Accordo consensuale; Andrea Vianello: «Lascio la Rai dopo 35 anni, accordo consensuale». Da 'Mi manda Rai3' ad 'Agorà', chi è il co; Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, l'annuncio su X: «Un accordo consesuale, ringrazio amici e colleghi». Da Mi Manda Rai3 ad Agora, chi è il giornalista. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il giornalista Andrea Vianello lascia la Rai: “Accordo consensuale”. Ma il cdr incalza: “Messo nelle condizioni di andarsene” - Il 64enne ha annunciato le dimissioni su X dopo 35 anni di servizio nella tv pubblica. Era diventato famoso con ‘Mi manda Rai3', poi Agorà e la direzione del Tg. Da mesi era in attesa di una nuova col ... 🔗msn.com

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, l'annuncio su X: «Un accordo consesuale, ringrazio amici e colleghi». Da Mi Manda Rai3 ad Agora, chi è il giornalista - Andrea Vianello lascia la Rai. '«Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare ... 🔗msn.com

Andrea Vianello dà l'addio alla Rai: "Accordo consensuale" - Il Cdr del Tg3 attacca: "Rammarico e preoccupazione, è stato messo nelle condizioni di dover lasciare" Andrea Vianello lascia la Rai. L'annuncio porta la firma dello stesso giornalista in un post pubb ... 🔗msn.com