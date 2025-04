Andrea Vianello dice addio alla Rai Via dopo 35 anni accordo consensuale

dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia Rai’. accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico». Lo ha scritto su X Andrea Vianello, annunciando via social l’addio alla Rai.dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico— Andrea Vianello (@Andreavianel) April 25, 2025La nota del Comitato del Tg3«Il Cdr del Tg3 apprende con rammarico e preoccupazione che anche Andrea Vianello è stato messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai», si legge in una nota il Comitato della testata Rai. Lettera43.it - Andrea Vianello dice addio alla Rai: «Via dopo 35 anni, accordo consensuale» Leggi su Lettera43.it 35di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia Rai’.. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico». Lo ha scritto su X, annunciando via social l’Rai.35di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai.. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico—(@vianel) April 25, 2025La nota del Comitato del Tg3«Il Cdr del Tg3 apprende con rammarico e preoccupazione che ancheè stato messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai», si legge in una nota il Comitato della testata Rai.

Su altri siti se ne discute

Andrea Vianello dice addio alla Rai: “Lascio dopo 35 anni, accordo consensuale” - Andrea Vianello ha lasciato la Rai. L'annuncio del giornalista e conduttore nel giorno del suo compleanno: "Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Andrea Sempio si dice "tranquillo" sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, attacco ai legali di Alberto Stasi - Andrea Sempio, ospite a Quarto Grado, accusa i legali di Alberto Stasi sostenendo che stanno tentando per la terza volta di ribaltare la verità processuale 🔗notizie.virgilio.it

Edoardo Vianello contro Wilma Goich: "Dice bugie". Cos'è successo quando è morta la loro figlia - Qualche settimana fa, ospite a La Volta Buona, Wilma Goich ha riservato parole molto dure verso l'ex marito Edoardo Vianello, accusato di non essere stato accanto alla figlia Susanna nei suoi ultimi giorni di vita. "Lui non c'era quando nostra figlia stava male e se n'è andata. Non ha mai... 🔗today.it

Andrea Vianello dice addio alla Rai: Lascio dopo 35 anni, accordo consensuale; Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, l'annuncio su X: «Un accordo consesuale, ringrazio amici e collegh; Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni: «Accordo consensuale». Cdr: «Ennesimo collega messo ai margini per motivi politici»; Rai, addio dopo 35 anni: lascia un volto amatissimo della tv pubblica. Accordo consensuale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Andrea Vianello dice addio alla Rai: “Lascio dopo 35 anni, accordo consensuale” - Andrea Vianello ha lasciato la Rai. L'annuncio del giornalista e conduttore nel giorno del suo compleanno: "Porterò sempre con me ovunque vada il ... 🔗fanpage.it

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni, l'annuncio su X: «Un accordo consesuale, ringrazio amici e colleghi». Da Mi Manda Rai3 ad Agora, chi è il giornalista - Andrea Vianello lascia la Rai. '«Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare ... 🔗msn.com

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni: «Accordo consensuale. Una vita di emozioni, grazie a tutti» - Il giornalista aveva lasciato la direzione di Rai San Marino ed era alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Ora dice: «Porterò sempre con me ovunque vada il senso del ser ... 🔗roma.corriere.it