Andrea Vianello chi è il conduttore che ha lasciato la Rai

Andrea Vianello ha deciso di lasciare la Rai dopo una lunga collaborazione durata ben trentacinque anni. L'accordo, stando alle parole del giornalista, è arrivato in maniera consensuale. L'annuncio è stato condiviso sui social dal giornalista e conduttore il 25 aprile, giorno della Liberazione ma anche del suo compleanno: "Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico", ha scritto su X.Perché Andrea Vianello ha lasciato la RaiAndrea Vianello, giornalista, dirigente della tv pubblica e volto noto al pubblico, ha reso nota la propria decisione di lasciare la Rai via X, con poche righe di commiato: "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la "mia" Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata.

Andrea Vianello, lascio la Rai, accordo consensuale - ''Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la 'mia Rai'. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico''. Così scrive Andrea Vianello su X annunciando il suo addio alla Rai. 🔗quotidiano.net

Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni tra ombre politiche - Andrea Vianello ha annunciato il suo addio alla Rai dopo 35 anni di carriera come giornalista e conduttore. L’annuncio è stato dato il 25 aprile 2025 tramite un messaggio su X, in cui Vianello ha parlato di un “accordo consensuale” e ha ringraziato colleghi e amici per “un onore e una magnifica cavalcata”. Tuttavia, il Comitato di redazione (Cdr) del Tg3 ha espresso “rammarico e preoccupazione”, suggerendo che Vianello sia stato “messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai” per motivi politici. 🔗ilfogliettone.it

Andrea Vianello dà l'addio alla Rai: "Accordo consensuale" - Il Cdr del Tg3 attacca: "Rammarico e preoccupazione, è stato messo nelle condizioni di dover lasciare" 🔗ilgiornale.it

