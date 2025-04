Andrea Rizzoli La mia ultima apparizione in tv Perché si prende una pausa

Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi, ha preso la sua decisione: non apparire più in televisione. Torna così a concentrarsi sul suo lavoro di autore, sceneggiatore e produttore di contenuti: una scelta maturata nel corso delle ultime settimane, dopo la scomparsa dell’amata mamma il 3 marzo. “Non voglio diventare io stesso un contenuto”, ha detto a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo.Andrea Rizzoli annuncia la pausa dalla tv a La Volta BuonaOspite da Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di giovedì 24 aprile, Andrea Rizzoli, alla domanda della conduttrice in merito alla sua ultima apparizione in tv, ha replicato di non voler diventare un contenuto. Il primogenito di Eleonora Giorgi ha spiegato di volersi prendere una pausa, dalle interviste, dalle ospitate. Dilei.it - Andrea Rizzoli: “La mia ultima apparizione in tv”. Perché si prende una pausa Leggi su Dilei.it , primogenito di Eleonora Giorgi, ha preso la sua decisione: non apparire più in televisione. Torna così a concentrarsi sul suo lavoro di autore, sceneggiatore e produttore di contenuti: una scelta maturata nel corso delle ultime settimane, dopo la scomparsa dell’amata mamma il 3 marzo. “Non voglio diventare io stesso un contenuto”, ha detto a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo.annuncia ladalla tv a La Volta BuonaOspite da Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di giovedì 24 aprile,, alla domanda della conduttrice in merito alla suain tv, ha replicato di non voler diventare un contenuto. Il primogenito di Eleonora Giorgi ha spiegato di volersire una, dalle interviste, dalle ospitate.

Se ne parla anche su altri siti

I funerali di Eleonora Giorgi si terranno oggi alle 16 a Roma, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. L’attrice è morta per tumore al pancreas, lunedi? in una clinica della capitale. Aveva 71 anni. La camera ardente si è svolta in forma privata, mentre il funerale sarà aperto al pubblico. In una intervista a Il Corriere della Sera il figlio Andrea Rizzoli, che col fratello Paolo Ciavarro è rimasto al fianco della madre fino all’ultimo istante, ha raccontato gli ultimi attimi di vita ... 🔗ilfattoquotidiano.it

I funerali di Eleonora Giorgi si sono conclusi tra commozione, applausi e parole toccanti. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, colleghi e familiari dell'iconica attrice scomparsa il 3 marzo 2025 per un tumore al pancreas. Tra i momenti più intensi, il discorso del figlio Andrea Rizzoli che, con parole schiette e dirette, ha voluto raccontare la verità sulla malattia della madre, sfatando il mito della «guerriera» che combatte contro il cancro. 🔗tvpertutti.it

Il figlio di Eleonora Giorgi ha spezzato la retorica del malato di cancro con queste parole fortissime lette in chiesa ai funerali di sua madre: "Puttan*te! Un guerriero affronta tutto con le armi, mia madre armi non ne aveva".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Andrea Rizzoli, la decisione dopo la morte di Eleonora Giorgi: cosa ha detto a 'La volta buona'; Andrea Rizzoli: “La mia ultima apparizione in tv”. Perché si prende una pausa; Andrea Rizzoli, la decisione: Questa è la mia ultima apparizione in tv, mi prendo una pausa; Andrea Rizzoli, la decisione: 'Questa è la mia ultima apparizione in tv, mi prendo una pausa'. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Andrea Rizzoli, la decisione: "Questa è la mia ultima apparizione in tv, mi prendo una pausa" - È quella a Caterina Balivo l'ultima intervista che Andrea Rizzoli ha rilasciato prima di prendersi una lunga pausa dalla televisione. Ospite oggi per ricordare la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo s ... 🔗msn.com

Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi per l’ultima volta in tv spiega il motivo della scelta - E' l'ultima volta in tv per Andrea Rizzoli. Il figlio di Eleonora Giorgi spiega perché è la sua ultima diretta in tv ... 🔗ultimenotizieflash.com

Eleonora Giorgi, il figlio: “Non mi vedrete più in tv, ecco perché” - Intervenuto nel pomeriggio de 'La Volta Buona', Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, ha parlato della sua vita e di molto altro. 🔗donnaglamour.it