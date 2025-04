Andrea Fortunato Ravanelli commemora il suo ex compagno con un lungo pensiero Un ragazzo come lui poteva avere il mondo in mano La dedica straziante a 30 anni di distanza

Andrea Fortunato, a 30 anni dalla sua morte anche Fabrizio Ravanelli gli ha dedicato un pensiero: «Un ragazzo come lui poteva avere il mondo in mano»

Nel giorno del 30° anniversario dalla morte di Andrea Fortunato, anche Fabrizio Ravanelli ha deciso di dedicargli un pensiero. Penna Bianca ha esternato un ricordo dell'esterno bianconero attraverso il canali ufficiali della Juve. Ecco il suo messaggio.

«Il ricordo di Andrea vive sempre dentro di me, io lo ricordo con grande affetto: ci eravamo già conosciuti durante il servizio militare e poi, quando è arrivato alla Juve è stata una bella sorpresa per me, perché abbiamo ancora più fortificato la nostra amicizia.

Un ragazzo come lui poteva avere il mondo in mano perché era un giocatore fantastico, aveva una forza esplosiva, incredibile, ma aveva anche qualità tecniche importanti, forse poteva essere considerato un "nuovo Cabrini", anche per la sua folta chioma.

