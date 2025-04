Andrea Fortunato Juve il ricordo del club bianconero a trent’anni dalla sua scomparsa – VIDEO

Andrea Fortunato Juve: il ricordo del club bianconero a trent'anni dalla scomparsa dell'ex terzino bianconero e della Nazionale italiana – VIDEO

A trent'anni dalla scomparsa di Andrea Fortunato la Juventus ha pubblicato questo comunicato sul proprio sito ufficiale per ricordare l'ex terzino bianconero e della Nazionale italiana.

È difficile spiegare che significato abbia per ognuno di noi questo giorno.

Il 25 aprile, da trent'anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la giornata del ricordo. È la giornata in cui, caro Andrea, non possiamo fare altro che pensarti ancora più intensamente.

Ci hai insegnato che cosa significasse davvero lottare, sul rettangolo verde e, soprattutto, nella vita.

In campo non hai mai mollato: sulla corsia di sinistra hai percorso centinaia e centinaia di chilometri con il numero 3 sulla schiena.

