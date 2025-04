Andrea Fortunato ex Juve il ricordo di un grandissimo

Andrea Fortunato (ex Juventus), morto per leucemia. Sulla pagina FB della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (che organizza ogni anno il Premio Fortunato al Salone d'Onore del Coni a Roma) spicca un post davvero commovente. Un post bellissimo, stupendo, meritevole di essere riportato per intero. "Trent'anni senza Andrea Fortunato. Per sempre nel cuore. Oggi, 25 aprile, non è solo il giorno della Liberazione. È anche il giorno in cui, esattamente trent'anni fa, il calcio italiano perse un'anima pura.""Un ragazzo di 23 anni. Un talento cristallino. Un uomo buono, con lo sguardo limpido e il cuore grande: Andrea Fortunato. Difensore del Como, Pisa, Genoa , Juventus, e della Nazionale Italiana. Amato da tutti per la sua generosità in campo e fuori.

