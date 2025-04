Andrea Camilleri Quella rock star del nonno

Andrea Camilleri, le nipoti Alessandra e Arianna Mortellitiraccontano lo scrittore dal «cervello femminile» che sapeva ascoltare. Le code dei fan. La passione per i libri e per il mare. Nel Centenario di Andrea Camilleri, le nipoti Alessandra e Arianna Mortellitiraccontano lo scrittore dal «cervello femminile» che sapeva ascoltare

Oggi, mercoledì 19 marzo, la School public Guillaume Tirel di Parigi ospiterà un appuntamento molto particolare: "A cena con Montalbano", la serata promossa dall'Accademia italiana della cucina che è l'associazione attiva nel mondo per tutelare la cultura della civiltà della tavola nelle sue...

Stasera (alle 21.30) su Rai 1, in una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, Alberto Angela esplora la Sicilia di Montalbano. In occasione del centenario dalla nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, un viaggio nei luoghi dove ha ambientato le avventure del suo commissario: da Scicli a Ragusa, da Modica alla Valle dei Templi di Agrigento.

«Se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano », scriveva nel 2018 Andrea Camilleri, che al pari di Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello aveva saputo raccontare la Sicilia, descrivendone in modo unico l'essenza selvatica e misteriosa. Grazie a un linguaggio acuto, intriso di umorismo e critica sociale, che trae forza espressiva dal dialetto siciliano, i suoi romanzi hanno travalicato ...

