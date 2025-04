Ancora migliaia di fedeli in fila a San Pietro dalla notte Alle 20 la chiusura della bara di Papa Francesco

fedeli e pellegrini per l'ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsa notte si sono registrate lunghe code per poter entrare in San Pietro per l'omaggio al Pontefice. La Basilica è stata chiusa Alle 4 della mattina ma la riapertura è stata anticipata Alle 5.45 proprio per far fronte alla grande affluenza di pubblico. La Basilica resta aperta fino Alle 19, mentre Alle 20 è prevista la chiusura della bara. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Chiusure straordinarie per il Conclave La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile "per le esigenze del Conclave", ha fatto sapere la Santa Sede. Agi.it - Ancora migliaia di fedeli in fila a San Pietro dalla notte. Alle 20 la chiusura della bara di Papa Francesco Leggi su Agi.it AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno pere pellegrini per l'ultimo saluto a, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsasi sono registrate lunghe code per poter entrare in Sanper l'omaggio al Pontefice. La Basilica è stata chiusamattina ma la riapertura è stata anticipata5.45 proprio per far fronte alla grande affluenza di pubblico. La Basilica resta aperta fino19, mentre20 è prevista la. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Chiusure straordinarie per il Conclave La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile "per le esigenze del Conclave", ha fatto sapere la Santa Sede.

Le notizie più recenti da fonti esterne

ROMA (ITALPRESS) – Italiani, ma anche stranieri: fedeli in fila in piazza San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Decine di migliaia di persone che non si sono lasciate scoraggiare dalle lunghissime attese per accedere alla Basilica dove è stata allestita la camera ardente. xb1/abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno per fedeli e pellegrini per l'ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsa notte si sono registrate lunghe code per poter entrare in San Pietro per l'omaggio al Pontefice. La Basilica è stata chiusa alle 4 della mattina ma la riapertura è stata anticipata alle 5.45 proprio per far fronte alla grande affluenza di pubblico. 🔗agi.it

Dopo ore di attesa i primi fedeli sono cominciati ad entrare alle 11 in basilica per l'ultimo saluto a papa Francesco. Dopo la traslazione da Casa Santa Marta e l'omaggio di cardinali e prelati e membri della famiglia pontificia, è arrivato il momento, finalmente, del popolo di fedeli. C'era da ore una lunga folla incanalata in piazza San Pietro che si riparava dal sole con gli ombrellini, in attesa dell'apertura alle 11 degli accessi alla basilica di San Pietro per l'omaggio alla salma di ... 🔗quotidiano.net

Oggi l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco, migliaia in fila a San Pietro dalla notte; Papa Francesco, quasi 100mila persone hanno reso omaggio. Trump: Vedrò leader a Roma; Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco IL LIVEBLOG del 24 aprile; Migliaia di fedeli in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Oggi l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco, migliaia in fila a San Pietro dalla notte - AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno per fedeli e pellegrini per l'ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsa notte si sono registrate lunghe code per poter e ... 🔗msn.com

Fedeli in fila anche per sei ore per rendere omaggio a Papa Francesco - Ci sono tanti sardi fra le migliaia di fedeli che rendono omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Attendono ore per portargli l'ultimo saluto e dedicargli una preghiera. Si fermano anch ... 🔗rainews.it

Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco, 50mila fedeli gli hanno già reso omaggio - Dalle 7 è riaperta la basilica vaticana per l'omaggio a Papa Francesco. Aveva chiuso alle 5.30, invece che come previsto a mezzanotte, considerato l'alto afflusso di gente. Sono migliaia i fedeli in ... 🔗ansa.it